شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 2-1-2025 ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم الخميس، 02 يناير 2025 04:32 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 2 -1-2025 ، بالبنوك المصرية، ختام التعاملات وفق تحديثات البنوك في تعاملات اليوم مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.1 جنيه للشراء ،و 165.1 جنيه للبيع بتراجع قرش واحد . يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 2-1-2025 مقابل الجنيه ختام التعاملات كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 164.1 جنيه للشراء 165.1 جنيه للبيع سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 164.1 جنيه للشراء 165.1 جنيه للبيع سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 160.1 جنيه للشراء 165.3 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى 162.6 جنيه للشراء 165.2 جنيه للبيع . سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 161.4 جنيه للشراء 165.5 جنيه للبيع

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