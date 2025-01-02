شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاتصالات: الرسوم الجمركية ليست جديدة ولن يتم تطبيقها بأثر رجعي والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن المستخدمين المستحقين للرسوم سيبدأون في تلقي رسائل توضح الرسوم الجمركية المستحقة على أجهزتهم المحمولة اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وأكد أن الرسوم لن تطبق بأثر رجعي، ولن تشمل الأجهزة التي تم شراؤها بضمان محلي ولكن تستهدف الأجهزة الواردة من الخارج وغير معتمدة من جهاز تنظيم الاتصالات بعد 1 يناير 2025.

وأوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر الجهاز بالقرية الذكية وبحضور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، أن هذه الرسوم ليست جديدة، وإنما تأتي ضمن منظومة حديثة تهدف إلى منع تهريب الهواتف المحمولة، تشجيع الصناعة المحلية، وضمان حقوق المستخدمين.

وشدد على ضرورة حصول المواطنين عند شراء أجهزة جديدة على فواتير ضريبية معتمدة تتضمن الرقم التسلسلي (Serial Number) والرقم التعريفي لضمان حقوقهم، كذلك عدم شراء اجهزة قبل الاستعلام عنها عبر تطبيق تليفوني.

من جانبه، أوضح ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، أن القادمين من الخارج يمكنهم إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف محمولة، مع إعفاء هاتف واحد من الرسوم الجمركية، بينما تطبق الرسوم على الثلاثة الأخرى، وفي حال إدخال خمسة أجهزة أو أكثر، يتم التعامل مع الشخص باعتباره تاجرًا.