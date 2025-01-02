الاقتصاد

استقالة رئيس لجنة المراجعة في «ساركو».. وتعيين عضوين إضافيين

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصافي العربية (ساركو) قبول استقالة رئيس لجنة المراجعة، مشعل عبد الرحمن العقلا من لجنة المراجعة وتعيين، عبد العزيز عبد المحسن البكر ونائل سمير فايز أعضاء إضافيين في لجنة المراجعة وتغير في تشكيل رئاسة اللجنة.
ووفقا لبيان السعودية يكون تشكيل اللجنة من عبدالعزيز البكر رئيسا للجنة المراجعة، وبعضوية كل من: نائل فايز، خالد الحناكي، أسامة السديس.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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