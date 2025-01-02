شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس لجنة المراجعة في «ساركو».. وتعيين عضوين إضافيين والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان السعودية يكون تشكيل اللجنة من عبدالعزيز البكر رئيسا للجنة المراجعة، وبعضوية كل من: نائل فايز، خالد الحناكي، أسامة السديس.

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) قبول استقالة رئيس لجنة المراجعة، مشعل عبد الرحمن العقلا من لجنة المراجعة وتعيين، عبد العزيز عبد المحسن البكر ونائل سمير فايز أعضاء إضافيين في لجنة المراجعة وتغير في تشكيل رئاسة اللجنة.ووفقا لبيان السعودية يكون تشكيل اللجنة من عبدالعزيز البكر رئيسا للجنة المراجعة، وبعضوية كل من: نائل فايز، خالد الحناكي، أسامة السديس.