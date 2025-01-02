شكرا لقرائتكم خبر عن 75.10 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار النفط اليوم وهو أول أيام التداول في 2025، حيث يراقب المستثمرون التعافي في اقتصاد الصين والطلب على الوقود بعد تعهد الرئيس شي جين بينغ بتعزيز النمو.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتًا، أو 0.6 %، إلى 75.10 دولار للبرميل وذلك بعد إغلاقها مرتفعة 65 سنتًا يوم الثلاثاء، آخر يوم تداول في 2024 وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتًا، أو 0.7 %، إلى 72.21 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 73 سنتًا في الجلسة السابقة.

وقال الرئيس الصيني يوم الثلاثاء الماضي إن بلاده ستنفذ سياسات أكثر استباقية لتعزيز النمو في 2025.