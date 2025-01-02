شكرا لقرائتكم خبر عن بشاير 2025.. انخفاض أسعار سيارات هافال الصينية في مصر بواقع 60 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف الوكيل الحصري لعلامة هافال التجارية في مصر، جي بي أوتو، عن تراجع أسعار السيارة جوليون برو الكروس أوفر موديل 2025، بواقع 60 ألف جنيه خلال أول يناير 2025 الجاري.

وعن السيارة "هافال جوليون برو" والتي قدمت منذ فترة قليلية محليا بفئة واحدة من التجهيزات بسعر مليون و480 ألف جنيه، ليكون السعر الحالي عقب التخفيض مليون و420 ألف جنيه.

وتأتي السيارة بمحرك سعة 1.5 لتر يولد قوة قصوى تبلغ 148 حصانًا عند 5600-6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 220 نيوتن متر عند 2000-4400 دورة في الدقيقة، يتم نقل القوة عبر ناقل حركة 7DCT، مما يوفر تجربة قيادة سلسة ومتطورة.

تزويد السيارة بأنظمة أمان متطورة لضمان سلامة الركاب، حيث تحتوي على 6 وسائد هوائية، بالإضافة إلى أنظمة مانعة للانغلاق (ABS)، وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD)، وبرنامج التوازن الإلكتروني (ESP)، ومساعدة الفرامل (BA).

كما تشمل الأنظمة المتقدمة الأخرى التحذير من الاصطدام الأمامي والخلفي، ونظام الحفاظ على المسار، والركن الذاتي، ورؤية محيطية بزاوية 360°، مما يعزز من مستوى الأمان في مختلف ظروف القيادة.

التجهيزات الداخلية والخارجية ومن ناحية التجهيزات الداخلية والخارجية، تمتاز السيارة بشاشة عدادات قياس 12.3 بوصة، ومقاعد جلدية قابلة للتدفئة والتحكم الكهربائي، إلى جانب تكييف هواء أوتوماتيكي مزدوج المنطقة. وتوفر Jolion Pro أيضًا فتحة سقف بانورامية تتيح للركاب الاستمتاع بالإضاءة الطبيعية والهواء الطلق، إضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على مصابيح LED أمامية وخلفية، وشاحن لاسلكي للهاتف لراحة المستخدم.