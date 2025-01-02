شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 2 يناير 2025.. سجل 29944 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الجنيه الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس 2-1-2025 عقب ارتفاع بحوالي 80 جنيهاً بعد تحرك عيار 21 مما ينعكس على أداء الجنيه الذهب.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر 29944 جنيها، وذلك على خلفية ارتفاع في جرام الذهب عيار 21 اليوم عند 3743 جنيها.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر ضمن أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب، ويتحدد سعره وفق تغيرات سعر الذهب عيار 21.