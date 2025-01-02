الاقتصاد

سعر الريال القطرى اليوم الخميس 2-1-2025 فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ مروة الغول

الخميس، 02 يناير 2025 01:20 م

يشهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية فى منتصف التعاملات استقرار، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.88جنيه للشراء.

13.96جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.99جنيه للشراء.

13.95جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.00جنيه للشراء.

13.97جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.98جنيه للشراء.

14.02جنيه للبيع.


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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