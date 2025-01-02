شكرا لقرائتكم خبر عن المجمعة المصرية للتأمين على المركبات: 100 ألف جنيه للمتوفى فى حادث مطروح والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، عن صرف 100 ألف جنيه للمتوفى، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي، لمتضررى حادث مرسى مطروح، فور استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وأفادت المجمعة في بيان " تابعت المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات باهتمام بالغ نتائج تطورات الحادث المأسوي الذي شهدته محافظة مرسي مطروح صباح الاربعاء الموافق 01/01/2025 على إثر إنقلاب سيارة نقل تُقِل بعض العمال طريق الإسكندرية / مطروح الساحلي أمام قرية الرويسات التابعة إداريا لمدينة الحمام محافظة مرسي مطروح.

يذكر أن المعاينة الأولية للحادث تشير إلى أنه أثناء سير السيارة النقل طريق الإسكندرية / مطروح الساحلي أمام قرية الرويسات التابعة إداريا لمدينة الحمام محافظة مرسي مطروح والتي تُقِل بعض العمال فقد قائدها السيطرة علي عجلة القيادة مما أدي إلي إنقلاب السيارة والتي كانت تُقل عمالاً بالصندوق الخلفي للسيارة ونتج عن ذلك وفاة (٣) أشخاص وإصابة (20) أخرين.

والمجمعة من جانبها اتخذت كافة الإجراءات للوصول للمعلومات عن التغطية التأمينية للمركبة محل الحادث وذلك بعد ثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي لدي المجمعة.

وسيتم مباشرة إجراءات صرف التعويضات اللازمة نتيجة الحادث عبر المجمعة كونها الجهة المنوط بها صرف التعويضات للمتضررين من حوادث الطرق وفقاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 وحدود التغطيات التأمينية الجديدة المحددة به وذلك بعد استلام مستندات الحادث ودراستها والانتهاء من القيد والوصف القانوني من قبل النيابة العامة التي تباشر التحقيق.

وأكد إبراهيم لبيب "المدير التنفيذي للمجمعة" على استعداد المجمعة للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين أو استقبال استفساراتهم ليتسنى لهم إنهاء الإجراءات وصرف مبالغ التأمين المحددة بالقانون في أسرع وقت.

ومن منطلق حرص المجمعة على وصول مبالغ التأمين لمستحقيها بأيسر وأسرع الطرق كلف إبراهيم لبيب مسئولي فرع المجمعة بمدينة طنطا بصفه خاصة وكافة فروع المجمعة والمقر الرئيسي بمتابعة تطورات الحادث عن كثب والتعاون الكامل مع أهالي الضحايا والمصابين وتقديم كافة سبل الإجراءات المتاحة لوصول التعويضات للمضرورين.

وأعرب إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات عن خالص تعازيه لعائلات الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

وأشار إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد مائة ألف جنيه تعويض عن كل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي.

جدير بالذكر أن المجمعة تقدم باستمرار إرشادات توعوية بأهمية الحفاظ على إجراءات السلامة المرورية حفاظاً علي سلامة المواطنين وقائدي المركبات وطرق الوقاية من الحوادث وهي:

- عدم إستخدام المركبة في غير الأغراض المرخصة لها ومنها (عدم السماح بنقل الركاب بالصندوق الخلفي المخصص لنقل البضائع).

يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية حتى لو الطريق يسمح بسرعه أعلى، بحيث نتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- الصيانة الدورية للمركبة والتأكد من صلاحية الإطارات والمكابح.

وأوضح أنه يمكن لأسر المصابين أو المتوفيين التوجه لمقرات المجمعة وفروعها على العناوين التالية:

المركز الرئيسي: 44 شارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز – المهندسين – محافظة الجيزة.

التليفون: 02(33047949)

فرع طنطا: مدينة طنطا ٤٢ شارع البحر - برج سيتي مول – الدور السابع – محافظة الغربية.

التليفون:040(3335132-3335131)

فرع المنيا: برج ماجستيك - شارع الجمهورية – الدور الرابع - أمام محطة قطار المنيا – محافظة المنيا.

التليفون:086(2325388-2325389)

فرع الإسماعيلية: برج العشري بلازا – شارع شبين الكوم – أمام مجمع محاكم الإسماعيلية – محافظة الإسماعيلية.

التليفون:064(3169137-3169634)

أو على الموقع الإلكتروني للمجمعة: www.ecip-egypt.org

لتقديم المستندات للبدء في إجراءات صرف التعويضات المستحقة للمضرورين.

وأكد على أنه يتم تقديم كافة خدمات المجمعة بالمقر الرئيسي لها وفروعها على مستوى واحد، ويمكن للمواطنين أو الأجانب التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي فرع للمجمعة.