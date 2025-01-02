شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط تداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات عام 2025، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع، وسط تداولا بلغت 874.7 مليون جنيه خلال ساعتين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 29999 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 37172 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 13190 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 8248 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 11364 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 3124 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.74% ليصل إلى مستوى 10257 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة.

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة يوم الثلاثاء الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.365 مليون وثيقة بدلا من 3.355 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الثلاثاء، إذ اشترى مجل إدارة شركات المشروعات الصناعية والهندسية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعالمية للاستثمار والتنمية، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 14.9 مليون سهم، 9700 سهم، 245 ألف سهم، 60 ألف سهم، على الترتيب.

واشترت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 750 ألف سهم، 20.7 مليون سهم، 917 سهمًا، 10 آلاف سهم، 176.2 ألف سهم، 225 ألف سهم، على الترتيب، واشترى مساهم رئيسي بشركات مينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومصر للفنادق، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 3.3 مليون سهم، 4422 سهم، 722.2 ألف سهم، على الترتيب.

فيما باع مجلس إدارة شركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وابن سينا فارما، وتعليم لخدمات الإدارة، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية عدد 4 ملايين سهم، 150 ألف سهم، 22.9 ألف سهم، 95 ألف سهم، على الترتيب، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وابن سينا فارما، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والقابضة المصرية الكويتية عدد 750 ألف سهم، 3800 سهم، 341 ألف سهم، 7 آلاف سهم، 3.25 مليون سهم، 20 ألف سهم، على الترتيب.

وباعت إدارة شركة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 1000 سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 378 سهمًا.

فيما أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، عن شراء المساهمة هبة الله إسماعيل صلاح العبد عدد 2 مليون سهم بسعر 0.61 جنيه بقيمة إجمالية 1.22 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهمة من 10.43% إلى 8.809%، ونفذت الصفقة من خلال شركة كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية.

في نفس الصدد، أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، امتلاك شركة جولدمان ساكس الدولية، عدد 74 مليون سهم في شركة مستشفى كليوباترا بالجنيه المصري تمثل 5.12% من أسهم الشركة المقيدة، ولا تمتلك أيًا من أطرافها المرتبطة أي أسهم في الشركة.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يوليو عام 2024 حتى 30 نوفمبر عام 2024، وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، فائض قدره 44.2 مليون جنيه مقابل 41.8 مليون جنيه عن الفترة المماثلة، ومقابل فائض مستهدف 30.8 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال محمد العبار، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من مبلغ 4.529 مليار جنيه إلى مبلغ 5.446 مليار جنيه بزيادة قدرها 917.6 مليون جنيه موزعة على عدد 917.6 مليون سهم تخصص بالكامل لصالح مساهمي شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية" دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين، وذلك مقابل استحواذ شركة إعمار على عدد 675 مليون سهم من أسهم رأسمال شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية"، وفقًا لمعامل مبادلة الأسهم المحددة من شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

قالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، إنه سيتم تجنيب الفارق بين القيمة الاسمية والقيمة العادة للسهم بحساب احتياطي خاص، ليصبح رأس مال شركة إعمار المصدر والمدفوع بعد زيادة رأس المال 5.4 مليار جنيه موزعة على عدد 5.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد.

فيما أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد العقد المؤرخ في 31 ديسمبر عام 2024، مع شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، لشراء كامل وحدات مشروع ستيلا دي ماري السخنة 2 واستلامه بالوضع الحالي (المباع وغير المباع) وتسليم الوحدات المباعة للمشترين، واستكمال تنفيذ المشروع، وبيع الوحدات غير المباعة وتحصيل قيمتها، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على التعاقد مع شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية.

قالت شركة ليفت سلاب مصر، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إنه سيتم التعاقد مقابل شراء وحدات مشروع ستيلا دي ماري السخنة 2 بالكامل بقيمة 8 مليارات جنيه يخصم منها الرصيد الدائن لحاجزي الوحدات بالمشروع في تاريخ 31 ديسمبر عام 2024، والتي تمت بمعرفة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية قبل توقيع العقد البالغ 3.6 مليار جنيه، وعلى ذلك يصبح الرصيد المتبقي 4.4 مليار جنيه يسدد منها 1.4 مليار جنيه على دفعات سنوية لمدة 3 سنوات، والباقي البالغ 3 مليارات جنيه تسجل كدائنية لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، ويتم إما زيادة رأس المال بها بإصدار أسهم بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة أو سداد قيمتها على دفعات يتم الاتفاق عليها وتفويض رئيس مجلس الإدارة في ذلك، علمًا بأن المشروع يبوب ضمن أعمال تحت التنفيذ بالأصول المتداولة، وهو من أغراض الشركة ونشاطها.

وأعلنت شركة أمان القابضة-إحدى شركات راية القابضة للاستثمارات المالية- عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة جرير للتسويق، لتأسيس شركة للتمويل الاستهلاكي في السعودية برأس مال مبدئي قدره 100 مليون ريال سعودي، وذلك بعد الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، وستمتلك شركة أمان القابضة حصة قدرها 41%، بينما ستملك شركة جرير للتسويق حصة تبلغ 49%، وسيتم تخصيص الحصة المتبقية البالغة 10%، وشركة حمد بن عبد الله بن سليمان المنيع وشركاه أو مساهمين آخرين.

في نفس الصدد أعلنت شركة الصناعات الهندسية والمعمارية للإنشاء والتعمير (ايكون)، عن موافقة مجلس الإدارة على زيادة رأس مال شركة تطوير المباني الجاهزة الصناعية-شركة تابعة بالسعودية- من 10 ملايين ريال إلى 30 مليون ريال.