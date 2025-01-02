شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الدولار اليوم الخميس 2-1-2025 بالبنوك.. ويسجل 50.73 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الدولار اليوم الخميس 2-1-2025 تراجعا ملحوظا في تعاملات منتصف الجلسة، حيث سجل 50.77 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع في البنك المركزي.

وننشر سعر الدولار اليوم الخميس 2-1-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية والسوق المصرفى، ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى من خلال تحديث لحظى للأسعار حال تغيرها.

وجاء سعر الدولار فى البنوك مع بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.73 جنيه للشراء.

50.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.74 جنيه للشراء.

50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.73 جنيه للشراء.

50.83 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.75 جنيه للشراء.

50.85 جنيه للبيع.