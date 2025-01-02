شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لجهاز الاتصالات ومصلحة الجمارك بشأن آليات تطبيق المنظومة الجديدة للهواتف والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن تنظيم مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس، الموافق 2 يناير 2025، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بمقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في القرية الذكية.

ويهدف المؤتمر إلى الكشف عن آليات تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصري، بما يضمن تعزيز كفاءة العمليات التنظيمية ومكافحة أي ممارسات غير قانونية.

ويأتي هذا التعاون في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشفافية في قطاع الاتصالات.