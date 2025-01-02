شكرا لقرائتكم خبر عن "تاون جاس" تحذر المواطنين من التعامل مع مهمات الغاز المخالفة للمواصفات والان مع تفاصيل الخبر

حذرت شركة "تاون جاس" إحدى شركات قطاع البترول المواطنين من التعامل مع المنتجات تخالف المواصفات الفنية وتعليمات السلامة المعمول بها في هذا الشأن والمتداولة حاليا علي عدد من صفحات التواصل الاجتماعي والتي من شأنها تعريض المواطنين للخطورة الشديدة حال استخدامها.

وتهيب شركة تاون جاس، المواطنين بعدم التعامل نهائيا مع هذه المنتجات والتعامل فقط مع مهمات الغاز عن طريق العمالة المتخصصة من الشركة، وجار حاليا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الشركة، أنه فى حالة وجود أي استفسار الاتصال من أى تليفون أرضي بطوارئ الغاز على رقم 129 أو بخدمة العملاء 19129.