شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز النوبارية الجديدة يستقبل عميد كلية الفنون التطبيقية بدمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس أشرف السماليجي، رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، الدكتور حازم قطري عميد كلية الفنون التطبيقية جامعة دمنهور فرع النوبارية، والوفد المرافق له، في إطار العمل على وضع أسس للتعاون المشترك بين الجهاز والكلية.

تهدف هذه الزيارة إلى بحث تطوير ميادين ومداخل المدينة بأسلوب علمي وأكاديمي يراعي الجوانب البصرية والفنية، بما يعكس الهوية الثقافية والبيئية المميزة للمدينة.

خلال اللقاء، ناقش الطرفان سبل الاستفادة من خبرات كلية الفنون التطبيقية في تقديم تصميمات وحلول إبداعية لتحسين المشهد الحضاري للمدينة.

وأكد المهندس أشرف السماليجي، أهمية هذا التعاون في تعزيز الطابع الجمالي والبيئي للمدينة، بما يدعم رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.



ومن جانبه، أعرب عميد كلية الفنون التطبيقية عن سعادته بهذا التعاون، مشيرًا إلى التزام الكلية بتقديم رؤى مبتكرة تخدم الأهداف التنموية للمدينة، وتعكس طابعها المميز، ومن المتوقع أن يشهد هذا التعاون خطوات عملية قريبًا تشمل وضع خطة تنفيذية لتطوير الميادين والمداخل الرئيسية، بما يعزز من جاذبية المدينة للمقيمين والزوار.