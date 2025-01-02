شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الذهب ترتفع عالمياً.. سعر الذهب اليوم الخميس فى مصر بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 2 يناير 2025، بالتعاملات الصباحية، حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3740 جنيها للجرام بدون مصنعية، عقب افتتاح التداول على الذهب عالميا لترتفع الأسعار العالمية للذهب فوق 2630 دولارا

سعر الذهب في مصر اليوم: عيار 24 يسجل 4274 جنيها. عيار 21 يسجل 3740 جنيها. عيار 18 يسجل 3206 جنيهات. الجنيه الذهب 29920 جنيها. الذهب العالمي يرتفع

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس، مواصلة الزخم الإيجابي الذي شهدته في نهاية عام 2024 القياسي، مع استعداد المتداولين لتغيرات السياسات المتوقعة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والتي ستشكل آفاق الاقتصاد وأسعار الفائدة في العام الجديد.

وحقق الذهب ارتفاعًا بنسبة تزيد عن 27% خلال العام الماضي، وهو أكبر مكسب سنوي منذ عام 2010، مدفوعًا بتخفيضات كبيرة لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومشتريات قوية من البنوك المركزية، وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى مستويات قياسية متعددة العام الماضي.



