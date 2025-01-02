شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم الخميس 2 -1-2025.. استقرار الأسعار لدى الموزعين والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار بيع الحديد لدي الموزعين بما يتراوح من 39200 جنيه إلي نحو 40000 جنيه، حيث استقر سعر الحديد بواقع يتراوح من 38200 جنيه إلي 38500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع ومنها سعر حديد عز.

وكشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار سعر الحديد اليوم لدي الشركات والموزعين.

ويعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات او الافراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة في الظروف العادية.

واستقر سعر الحديد اليوم الخميس 2 -1-2025 في الأسواق على الرغم من تباين الأسعار في بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه لنحو 38500 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

أسعار الحديد اليوم الخميس 2 يناير 2025

سعر حديد عز 38800 جنيه.

سعر حديد بشاى 38600 جنيه.

سعر حديد المصريين 38500 جنيه.

وتختلف الأسعار حسب الشركة المنتجة.