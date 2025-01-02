شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات أولى جلسات عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، أولى جلسات عام 2025، بارتفاع جماعي للمؤشرات.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 29916 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليصل إلى مستوى 37044 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 13170 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 8207 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 11305 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 3106 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة،

كما أعلنت إدارة البورصة، عن تسوية (إصدار) عدد 10 آلاف وثيقة يوم الثلاثاء الماضي، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 3.365 مليون وثيقة بدلا من 3.355 مليون وثيقة.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يوليو عام 2024 حتى 30 نوفمبر عام 2024، وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، فائض قدره 44.2 مليون جنيه مقابل 41.8 مليون جنيه عن الفترة المماثلة، ومقابل فائض مستهدف 30.8 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال محمد العبار، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من مبلغ 4.529 مليار جنيه إلى مبلغ 5.446 مليار جنيه بزيادة قدرها 917.6 مليون جنيه موزعة على عدد 917.6 مليون سهم تخصص بالكامل لصالح مساهمي شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية" دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين، وذلك مقابل استحواذ شركة إعمار على عدد 675 مليون سهم من أسهم رأسمال شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية"، وفقًا لمعامل مبادلة الأسهم المحددة من شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، إنه سيتم تجنيب الفارق بين القيمة الاسمية والقيمة العادة للسهم بحساب احتياطي خاص، ليصبح رأس مال شركة إعمار المصدر والمدفوع بعد زيادة رأس المال 5.4 مليار جنيه موزعة على عدد 5.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد.

فيما أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد العقد المؤرخ في 31 ديسمبر عام 2024، مع شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، لشراء كامل وحدات مشروع ستيلا دي ماري السخنة 2 واستلامه بالوضع الحالي (المباع وغير المباع) وتسليم الوحدات المباعة للمشترين، واستكمال تنفيذ المشروع، وبيع الوحدات غير المباعة وتحصيل قيمتها، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على التعاقد مع شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية.

قالت شركة ليفت سلاب مصر، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إنه سيتم التعاقد مقابل شراء وحدات مشروع ستيلا دي ماري السخنة 2 بالكامل بقيمة 8 مليارات جنيه يخصم منها الرصيد الدائن لحاجزي الوحدات بالمشروع في تاريخ 31 ديسمبر عام 2024، والتي تمت بمعرفة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية قبل توقيع العقد البالغ 3.6 مليار جنيه، وعلى ذلك يصبح الرصيد المتبقي 4.4 مليار جنيه يسدد منها 1.4 مليار جنيه على دفعات سنوية لمدة 3 سنوات، والباقي البالغ 3 مليارات جنيه تسجل كدائنية لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، ويتم إما زيادة رأس المال بها بإصدار أسهم بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة أو سداد قيمتها على دفعات يتم الاتفاق عليها وتفويض رئيس مجلس الإدارة في ذلك، علمًا بأن المشروع يبوب ضمن أعمال تحت التنفيذ بالأصول المتداولة، وهو من أغراض الشركة ونشاطها.



