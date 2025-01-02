شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تسجل بداية عام متواضعة وتوقعات تفاؤلية بالبورصات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت العقود الآجلة للأسهم في وول ستريت بشكل طفيف مع بدء التداول لعام 2025 وسط آمال في أن يتمكن السوق من استعادة الزخم الذي دفعها لتسجيل عامين متتاليين من المكاسب السنوية فوق 20%، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية. ارتفاع العقود الآجلة للأسهم ارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمتوسط داو جونز الصناعي بنحو 67 نقطة أو 2% بينما زدات العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 لتضيف 13 نقطة أو 0.2% أما العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 فارتفعت 56 نقطة أو 0.3%.

اقرأ أيضاً: مؤشرات الأسهم الأمريكية تنهي جلسات 2024 على تراجع نتائج قوية في نهاية 2024 رغم هبوط الأسهم في تعاملات ضعيفة في الأيام الأخيرة من عام 2024 فإن العام انتهى اجمالًا على نتائج قوية.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 23% العام الماضي في حين أضاف مؤشر داو جونز الذي يضم 30 سهما ما يقرب من 13% وبفضل الحماس حول الذكاء الاصطناعي وخفض أسعار الفائدة ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة بلغت 29%. أسهم السبعة العظماء كان أعضاء ما يسمى بالسبعة العظماء وراء الكثير من تحركات السوق في عام 2024 حيث حققت شركة "إنفيديا"مكاسب بنسبة 171٪ بينما ارتفعت شركة "آبل" المصنعة لهواتف آيفون بنسبة 30%.

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لكن هذه المكاسب الكبيرة أدت إلى جني بعض الأرباح في نهاية العام حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أربعة أيام متتالية من الانخفاض. ماذا يشير الارتفاع البسيط في الأسهم؟ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية مما يشير إلى بداية حذرة لعام 2025 بعد مزيج من الضجيج حول الذكاء الاصطناعي وانخفاض أسعار الفائدة مما أدى إلى تحقيق أسواق الأسهم مكاسب مذهلة في العام الماضي، وفق ما ذكرت منصة إنفيستدوبيديا.

الأسهم وسياسات ترامب

من المتوقع أن تكون السياسات الاقتصادية والدولية لترامب هي محور الاهتمام الأكبر في الشهر الحالي مع توليه منصبه في وقت لاحق منه.

وتعهد ترامب بتطبيق سياسات توسعية إلى حد كبير لكنه تعهد أيضا بفرض تعريفات تجارية باهظة على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة مثل الصين وكندا والمكسيك.

وتسببت حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترامب في تحول المستثمرين إلى الحذر في الأسابيع الأخيرة مما أثار بعض عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع الأولي في وول ستريت ردًا على فوز ترامب في الانتخابات في أوائل نوفمبر. ما يخشاه المستثمرون؟ يخشى المستثمرون أيضًا من أن سياسات ترامب قد تبقي التضخم مرتفعًا في الأمد البعيد مما يدعو بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أقل.

أشار البنك المركزي مؤخرًا إلى تباطؤ وتيرة خفض أسعار الفائدة في عام 2025، مشيرًا إلى المخاوف بشأن التضخم الثابت وسوق العمل القوية.