شكرا لقرائتكم خبر عن «لوبريف»: 13.5 مليون ريال الأثر المالي بعد تعديل سعر الغاز والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، من المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة ما يعادل 0.2% من إجمالي تكلفة الإيرادات ( 13.5 مليون ريال) وفقاً للقوائم المالية الأولية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025م.

وأوضحت شركة لوبريف أن التعديل الحالي ليس له أثر جوهري على صافي أرباح الشركة خلال الفترة القادمة، وستواصل الشركة جهودها لتعزيز كفاءتها التشغيلية لتقليل تأثير زيادة الأسعار والاستمرار في تقديم قيمة لمساهميها كجزء من برنامجها لتحول الأعمال. الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف، أمس، إشعارا رسميا من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) يفيد بزيادة سعر غاز المبيعات المستخدم في تشغيل مرفق الشركة في ينبع اعتباراً من 01-01-2025م.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، من المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة ما يعادل 0.2% من إجمالي تكلفة الإيرادات ( 13.5 مليون ريال) وفقاً للقوائم المالية الأولية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025م.وأوضحت شركة لوبريف أن التعديل الحالي ليس له أثر جوهري على صافي أرباح الشركة خلال الفترة القادمة، وستواصل الشركة جهودها لتعزيز كفاءتها التشغيلية لتقليل تأثير زيادة الأسعار والاستمرار في تقديم قيمة لمساهميها كجزء من برنامجها لتحول الأعمال.