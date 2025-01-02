شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك للمغذيات» تتلقى إشعارا من أرامكو بزيادة أسعار اللقيم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تلقت شركة سابك للمغذيات الزراعية، وشركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية، أمس، إشعارا رسميا من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) يفيد بزيادة أسعار اللقيم،.
ومن المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذا الإشعار بزيادة تقريبية تعادل 3.7% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة للعام 2023م، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025م.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة مستمرة في العمل على تعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة، واستثمارها في ابتكار وتطوير تقنيات الإنتاج والمنتجات، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من مزايا البنية التحتية التنافسية المتاحة في المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
ومن المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذا الإشعار بزيادة تقريبية تعادل 3.7% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة للعام 2023م، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025م.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة مستمرة في العمل على تعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة، واستثمارها في ابتكار وتطوير تقنيات الإنتاج والمنتجات، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من مزايا البنية التحتية التنافسية المتاحة في المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.