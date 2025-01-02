شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله طبيقي رئيسا لمجلس إدارة «مياه سما».. وياسر دويري نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة مصنع مياه سما الصحية، تعيين عبدالله طبيقي، رئيسا لمجلس الإدارة، وياسر دويري، نائبا لرئيس المجلس.
وكانت الشركة قد أعلنت أمس، على موقع تداول السعودية، نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في تاريخ 30/06/1446هـ الموافق 31/12/2024م والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/01/2025م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 31/12/2028م .
وقرر المجلس تعيين محمد دويري رئيسا تنفيذيا للمجلس، وتعيين أمين سر لمجلس الإدارة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة المراجعة برئاسة: أحمد مسعود، وعضوية كل من: ياسر هاشم، وسراج دخن.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، برئاسة: مؤيد دويري،، وعضوية كل من: عبدالله طبيقي، ورضوان الصايغ.
ووافق المجلس على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول، وهما: عبدالله طبيقي، ومحمد دويري.
وكانت الشركة قد أعلنت أمس، على موقع تداول السعودية، نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة في تاريخ 30/06/1446هـ الموافق 31/12/2024م والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/01/2025م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 31/12/2028م .
وقرر المجلس تعيين محمد دويري رئيسا تنفيذيا للمجلس، وتعيين أمين سر لمجلس الإدارة.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة المراجعة برئاسة: أحمد مسعود، وعضوية كل من: ياسر هاشم، وسراج دخن.
وقرر المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات، برئاسة: مؤيد دويري،، وعضوية كل من: عبدالله طبيقي، ورضوان الصايغ.
ووافق المجلس على تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول، وهما: عبدالله طبيقي، ومحمد دويري.