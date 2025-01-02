الاقتصاد

«الجوف» توقع اتفاقية تسهيلات مع «السعودي الفرنسي» بـ150 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الجوف للتنمية الزراعية، أمس، اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع البنك السعودي الفرنسي.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 150 مليون ريال.
وأضافت أن مدة التمويل: عام واحد ينتهي في 31 ديسمبر 2025.
وأفادت بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.
وأشارت إلى أن الهدف من التسهيلات: دعم رأس المال العامل وتمويل الاعتمادات المستندية وإصدار خطابات ضمان لدعم خطط توسعات الشركة ودعم وتمويل مشروع توسعة مصنع أصابع البطاطس الجديد.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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