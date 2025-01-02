شكرا لقرائتكم خبر عن «سابك»: 1% زيادة في كلفة المبيعات بعد ارتفاع أسعار اللقيم والان نبدء بالتفاصيل



وأفادت الشركة في بيان على تداول السعودية بأن من المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذا الإشعار بزيادة تقريبية تعادل 1% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة للعام 2023، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025م.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة مستمرة في العمل على تعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة، واستثمارها في ابتكار وتطوير تقنيات الإنتاج والمنتجات، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من مزايا البنية التحتية التنافسية المتاحة في المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. الدمام - شريف احمد - قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك): إن شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية تلقت إشعارا رسميا من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) يفيد بزيادة أسعار اللقيم.وأفادت الشركة في بيان على تداول السعودية بأن من المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذا الإشعار بزيادة تقريبية تعادل 1% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة للعام 2023، وسوف يظهر هذا الأثر ابتداءً من الربع الأول من العام المالي 2025م.وتجدر الإشارة إلى أن الشركة مستمرة في العمل على تعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مسؤولة ومستدامة، واستثمارها في ابتكار وتطوير تقنيات الإنتاج والمنتجات، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من مزايا البنية التحتية التنافسية المتاحة في المملكة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.