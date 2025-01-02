شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله التركي رئيسا لمجلس إدارة «معيار».. وبدر التركي نائبا والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.