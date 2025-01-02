شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله التركي رئيسا لمجلس إدارة «معيار».. وبدر التركي نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة معيار تعيين عبدالله التركي رئيسا لمجلس الإدارة، وم. بدر التركي نائبا لرئيس المجلس.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كان اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 22 ديسمبر الماضي، قد شهد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي بدأت اعتباراً من تاريخ 23 ديسمبر 2024م ولمدة أربع سنوات تنتهي في 22 ديسمبر 2028م.
وقرر المجلس تعيين أحمد السيد أمينا لسر مجلس الإدارة.
ونوهت الشركة بتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى مجموعة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الحالية والتي بدأت بتاريخ 23-12-2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي في 22-12-2028م.
وتتشكل اللجنة برئاسة عبدالعزيز المنيع، وعضوية كل من: رنا الماضي، ومزنه الهبدان.
وقرر المجلس في 28 ديسمبر الماضي، تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك من تاريخ 28/12/2024 حتي نهاية دورة المجلس في تاريخ 22-12-2028 م.
وتتشكل اللجنة برئاسة في المنيع رئيسا، وعضوية كل من: خالد التركي، وعبدالله التركي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، كان اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد في 22 ديسمبر الماضي، قد شهد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته الجديدة والتي بدأت اعتباراً من تاريخ 23 ديسمبر 2024م ولمدة أربع سنوات تنتهي في 22 ديسمبر 2028م.
وقرر المجلس تعيين أحمد السيد أمينا لسر مجلس الإدارة.
ونوهت الشركة بتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى مجموعة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة المراجعة لدورة المجلس الحالية والتي بدأت بتاريخ 23-12-2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي في 22-12-2028م.
وتتشكل اللجنة برئاسة عبدالعزيز المنيع، وعضوية كل من: رنا الماضي، ومزنه الهبدان.
وقرر المجلس في 28 ديسمبر الماضي، تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت وذلك من تاريخ 28/12/2024 حتي نهاية دورة المجلس في تاريخ 22-12-2028 م.
وتتشكل اللجنة برئاسة في المنيع رئيسا، وعضوية كل من: خالد التركي، وعبدالله التركي.