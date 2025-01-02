شكرا لقرائتكم خبر عن «سبكيم» تتلقى إشعارا من أرامكو بزيادة بعض أسعار اللقيم والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة ما يقارب 2% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة.

ومن المتوقع أن يظهر هذا الأثر ابتداءً من نتائج الربع الأول من العام 2025.

وأفادت الشركة بأنها مستمرة في العمل على ترشيد النفقات وتعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مستدامة وفقا لاستراتيجيتها. الدمام - شريف احمد - تلقت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، أمس، إشعارا من شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بزيادة بعض أسعار اللقيم بدءاً من الأول من يناير لهذا العام.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، فإن من المتوقع بأن يكون الأثر المالي لهذه الزيادة ما يقارب 2% من إجمالي تكلفة المبيعات وفقاً لآخر قوائم مالية سنوية مراجعة للشركة.ومن المتوقع أن يظهر هذا الأثر ابتداءً من نتائج الربع الأول من العام 2025.وأفادت الشركة بأنها مستمرة في العمل على ترشيد النفقات وتعزيز كفاءة أعمالها وتنميتها بصورة مستدامة وفقا لاستراتيجيتها.