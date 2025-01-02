الاقتصاد

«أسمنت الشمالية» تتلقى إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار الوقود

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أسمنت المنطقة الشمالية، أمس، إشعارا من شركة أرامكو ، بتعديل في أسعار منتجات الوقود المستخدمة في إنتاج الأسمنت ابتداءً من 01-01-2025م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعديل سيكون له أثر مالي يتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج الذي سيظهر ابتداءً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2025م.
وأضافت أن في حال اكتمال معرفة الأثر المالي سيتم الإعلان عنه وستعمل الشركة جاهدة على تخفيف الآثار المترتبة على هذا التعديل.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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