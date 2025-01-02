شكرا لقرائتكم خبر عن «أسمنت الشمالية» تتلقى إشعارا من أرامكو بتعديل أسعار الوقود والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعديل سيكون له أثر مالي يتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج الذي سيظهر ابتداءً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2025م.

وأضافت أن في حال اكتمال معرفة الأثر المالي سيتم الإعلان عنه وستعمل الشركة جاهدة على تخفيف الآثار المترتبة على هذا التعديل. الدمام - شريف احمد - تلقت شركة أسمنت المنطقة الشمالية، أمس، إشعارا من شركة أرامكو السعودية ، بتعديل في أسعار منتجات الوقود المستخدمة في إنتاج الأسمنت ابتداءً من 01-01-2025م.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن التعديل سيكون له أثر مالي يتمثل في ارتفاع تكلفة الإنتاج الذي سيظهر ابتداءً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2025م.وأضافت أن في حال اكتمال معرفة الأثر المالي سيتم الإعلان عنه وستعمل الشركة جاهدة على تخفيف الآثار المترتبة على هذا التعديل.