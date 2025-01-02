شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 2-1-2025 فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية فى بداية التعاملات، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.88جنيه للشراء.

13.96جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.99جنيه للشراء.

13.95جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.00جنيه للشراء.

13.97جنيه للبيع.

12.98جنيه للشراء.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

14.02جنيه للبيع.



