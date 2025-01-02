شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 2-1-2025 مطلع العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 2 -1-2025، بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك في بداية تعاملات اليوم مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 164.1 جنيه للشراء و165.1 جنيه للبيع.

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سعر الدينار الكويتى اليوم الخميس 2-1-2025 مقابل الجنيه في البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

164.1 جنيه للشراء.

165.1 جنيه للبيع.

164.1 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

165.1 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

160.1 جنيه للشراء.

165.3 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

162.6 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

161.4 جنيه للشراء.

165.5 جنيه للبيع.