شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة رأس مال شركته إعمار مصر إلى 5.4 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، المساهم الرئيسي بها رجل الأعمال محمد العبار، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر في حدود رأس المال المرخص به من مبلغ 4.529 مليار جنيه إلى مبلغ 5.446 مليار جنيه بزيادة قدرها 917.6 مليون جنيه موزعة على عدد 917.6 مليون سهم تخصص بالكامل لصالح مساهمي شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية" دون إعمال حقوق الأولوية لقدامى المساهمين، وذلك مقابل استحواذ شركة إعمار على عدد 675 مليون سهم من أسهم رأسمال شركة "البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية"، وفقًا لمعامل مبادلة الأسهم المحددة من شركة BDO كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية.

وقالت الشركة، في بيان للبورصة المصرية، إنه سيتم تجنيب الفارق بين القيمة الاسمية والقيمة العادة للسهم بحساب احتياطي خاص، ليصبح رأس مال شركة إعمار المصدر والمدفوع بعد زيادة رأس المال 5.4 مليار جنيه موزعة على عدد 5.4 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم الواحد.

واستحوذ رجل الأعمال محمد العبار، المالك الرئيسي لشركة إعمار مصر، على نسبة 75% من أسهم شركة ألبرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية، من المساهمين:شركة البرو هولندا بي في Albro Netherlands B.V، وشركة البرو للاستثمارات وشركة إيجل هيلز انفستمنت هولدينج، وبذلك تصل نسبة شركة اعمار مصر للتنمية إلى 99.999997% من رأسمال شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية مقابل حصول مساهمي شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية، (المساهم المبادل) على أسهم زيادة في رأسمال شركة إعمار مصر للتنمية.