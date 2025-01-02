شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بعددٍ من المدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المهندس شريف الشربيني يؤكد مواصلة جهود إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة للحفاظ على المظهر الحضاري

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 8 قرارات لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة بقطع أراضٍ ومنشآت تحت ولاية أجهزة مدن (الفشن الجديدة – ملوي الجديدة – دمياط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي ).

وفي السياق ذاته، أكد المهندس شريف الشربيني، مواصلة جهود إزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة، للحفاظ على المظهر الحضاري، لافتاً إلى أن هناك تعليمات لمسئولي أجهزة المدن بذلك، وهذه مسئوليتهم المباشرة.



ونصت القرارات على أن تزال التعديات الواقعة على مساحة إجمالية حوالي 102 فدان المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والكائنة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في استغلال المساحات بنشاط زراعي " غير منتظم "، وذلك بدون سند من القانون.



كما نصت القرارات على أن تزال التعديات الواقعة على قطعتي أرض بمساحة حوالي 3 أفدنة، والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، داخل كردون مدينة ملوي الجديدة، والمتمثلة في استغلال المساحات بنشاط زراعي " غير منتظم "بدون سند قانوني.



ونص قرار لوزير الإسكان على أن تزال مخالفات البناء المقامة على قطعة الأرض رقم 110 بالحديقة الدولية (B)، بيت الوطن بمدينة دمياط الجديدة، والمتمثلة في تعديلات بالدور الأرضى وتقسيم البدروم وعمل غرفة مصعد على السطح، بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص والاشتراطات الصادرة للقطعة.



ونص قرار آخر للمهندس شريف الشربيني، على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض كائنة داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في تنفيذ قواعد خرسانية لعدد 4 عمارات، دون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة مدن (الفشن الجديدة – ملوي الجديدة – دمياط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي)، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما ورد بالقرارات.