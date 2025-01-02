شكرا لقرائتكم خبر عن "ليفت سلاب" توقع عقد شراء مشروع ستيلا دي ماري بالسخنة بـ7 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على اعتماد العقد المؤرخ في 31 ديسمبر عام 2024، مع شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، لشراء كامل وحدات مشروع ستيلا دي ماري السخنة 2 واستلامه بالوضع الحالي (المباع وغير المباع) وتسليم الوحدات المباعة للمشترين، واستكمال تنفيذ المشروع، وبيع الوحدات غير المباعة وتحصيل قيمتها، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في التوقيع على التعاقد مع شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية.

قالت شركة ليفت سلاب مصر، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إنه سيتم التعاقد مقابل شراء وحدات مشروع ستيلا دي ماري السخنة 2 بالكامل بقيمة 8 مليارات جنيه يخصم منها الرصيد الدائن لحاجزي الوحدات بالمشروع في تاريخ 31 ديسمبر عام 2024، والتي تمت بمعرفة شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية قبل توقيع العقد البالغ 3.6 مليار جنيه، وعلى ذلك يصبح الرصيد المتبقي 4.4 مليار جنيه يسدد منها 1.4 مليار جنيه على دفعات سنوية لمدة 3 سنوات، والباقي البالغ 3 مليارات جنيه تسجل كدائنية لشركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، ويتم إما زيادة رأس المال بها بإصدار أسهم بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة أو سداد قيمتها على دفعات يتم الاتفاق عليها وتفويض رئيس مجلس الإدارة في ذلك، علمًا بأن المشروع يبوب ضمن أعمال تحت التنفيذ بالأصول المتداولة، وهو من أغراض الشركة ونشاطها.

ووفق الإفصاح، تبلغ عدد وحدات بمشروع ستيلا دي ماري السخنة، 2675 شقة ما بين 1646 وحدة مباعة و1029 غير مباعة، و975 فيلات ما بين 720 فيلا مباعة و255 غير مباعة، ومساحات مباني تجارية تبلغ 17 ألف متر مربع غير مباعة.

وكانت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، قد أتمت تسوية مديونياتها لرجل الأعمال خالد عبد الله، والبالغة أكثر من 1.2 مليار جنيه من خلال سداد نقدي لمبلغ 320 مليون جنيه على دفعات لمدة عام، وتسليم 140 وحدة سكنية بمشروعين في السخنة، وفندقين بنفس المدينة.