شكرا لقرائتكم خبر عن 3200 جنيه للجرام.. تحديث لحظي لسعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-1-2025 في السوق المصري، عقب تراجعًا محدودًا خلال تداولات اليوم بحوالي 7 جنيهات، وبلغ سعر الذهب عيار 18 حوالي 3200 جنيه من بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

عيار 21 يسجل 3733 جنيهًا

عيار 24 في مصر 4266 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 الآن 3200 جنيه

الجنيه الذهب في مصر 29864 جنيهًا.

كما سجلت البنوك المركزية العالمية مشتريات للذهب خلال أول تسعة أشهر من عام 2024 بمقدار 693.6 طن بانخفاض بنسبة 16.8% عن المشتريات خلال نفس الفترة من عام 2023، ولكن مجلس الذهب العالمي أشار أن المشتريات خلال 2024 تظل قياسية بالرغم من ذلك.

افتتح الذهب العالمي تداولات الربع الأول من عام 2024 عند المستوى 2062 دولار للأونصة ليسجل ارتفاع بنسبة 8.3% بمقدار 171 دولار ويغلق تداولات الربع الأول عند المستوى 2233 دولار للأونصة، وكان قد سجل أعلى مستوى تاريخي وقتها عند 2236 دولار للأونصة.



مشتريات البنوك المركزية العالمية خلال الربع الأول سجلت 305.2 طن مرتفعة بنسبة 41.6% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023، بينما وصل إجمالي الطلب العالمي على الذهب في الربع الأول إلى 1125.8 طن.