شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 01 يناير 2025 10:00 م
ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان حيث سجل عيار 24 مبلغ 32.475 ريال، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى سلطنة عمان كالتالى:
عيار 24 سجل 32.475 ريال
عيار 22 سجل 29.775 ريال
عيار 21 سجل 28.425 ريال
عيار 18 سجل 24.375 ريال
عيار 14 سجل 18.950 ريال
عيار12 سجل 16.250 ريال
الاونصة سجلت 1010.450 ريال
الجنيه الذهب سجل 227.400 ريال
الأونصة بالدولار سجلت 2624.60 دولار
في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.
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