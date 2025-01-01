شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان حيث سجل عيار 24 مبلغ 32.475 ريال، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل 32.475 ريال

عيار 22 سجل 29.775 ريال

عيار 21 سجل 28.425 ريال

عيار 18 سجل 24.375 ريال

عيار 14 سجل 18.950 ريال

عيار12 سجل 16.250 ريال

الاونصة سجلت 1010.450 ريال

الجنيه الذهب سجل 227.400 ريال

الأونصة بالدولار سجلت 2624.60 دولار

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.



