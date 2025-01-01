الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى سلطنة عمان

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 01 يناير 2025 10:00 م

ننشر أسعار الذهب في سلطنة عمان حيث سجل عيار 24 مبلغ  32.475 ريال، وتشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان  تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال  العمانى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025  فى سلطنة عمان كالتالى:

عيار 24 سجل  32.475 ريال

عيار 22 سجل  29.775 ريال

عيار 21 سجل  28.425 ريال

عيار 18 سجل  24.375 ريال

عيار 14 سجل  18.950 ريال

عيار12 سجل   16.250 ريال

الاونصة سجلت  1010.450 ريال

الجنيه الذهب سجل  227.400 ريال

الأونصة بالدولار سجلت  2624.60 دولار

في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.


 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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