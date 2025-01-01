شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب شركات السمسرة وفقا لقيمة التداول بالبورصة خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال عام 2024، بقيمة تداول بلغت 246.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 10.3%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 179.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 7.5%.

وحلت شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 174.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.3%، وفي المركز الرابع تأتى شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 171 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 7.1%، وفي المركز الخامس بايونيرز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 141.1 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.9%.

وجاء في المركز السادس شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 122 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 5.1%، وبلتون لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 106.3 مليار جنيه بنسبة 4.4%، وحل في المركز الثامن شركة وعربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية بقيمة 101.7 مليار جنيه بنسبة 4.2%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا كايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، وأسطول لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 93.9 مليار جنيه، و89.7 مليار جنيه، بنسبة 3.9%، 3.7%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الدوري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 30242.13 نقطة، خلال جلسات شهر نوفمبر الماضي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.07% ليغلق عند مستوى 8275.86 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 11379.84 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.79% ليغلق عند مستوى 37344.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 8230.50 نقطة.