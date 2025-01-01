شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد البنوك فى أول أيام عمل فى السنة الجديدة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تعاود البنوك العاملة فى السوق المحلية العمل، غداً الخميس وهو أول أيام عمل البنوك فى العام الجديد 2025.

ومواعيد عمل البنوك من 8:30 صباحاً وحتى 3 عصراً يومياً، ويمكن استخدام ماكينات الصراف الآلى على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام فى الأسبوع.

وقرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة فى مصر.

وسوف يُستأنف العمل بالبنوك صباح غد الخميس 2 يناير 2025.

ويعد يومى الجمعة والسبت أيام الإجازة الأسبوعية الرسمية فى البنوك المصرية.

وتعاود البنوك العمل يوم الأحد المقبل.