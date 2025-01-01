شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد البنوك فى أول أيام عمل فى السنة الجديدة 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - أحمد يعقوبالأربعاء، 01 يناير 2025 09:17 م
تعاود البنوك العاملة فى السوق المحلية العمل، غداً الخميس وهو أول أيام عمل البنوك فى العام الجديد 2025.
ومواعيد عمل البنوك من 8:30 صباحاً وحتى 3 عصراً يومياً، ويمكن استخدام ماكينات الصراف الآلى على مدار 24 ساعة ولمدة 7 أيام فى الأسبوع.
وقرر البنك المركزى المصرى، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك العاملة فى مصر.
وسوف يُستأنف العمل بالبنوك صباح غد الخميس 2 يناير 2025.
ويعد يومى الجمعة والسبت أيام الإجازة الأسبوعية الرسمية فى البنوك المصرية.
وتعاود البنوك العمل يوم الأحد المقبل.
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