شكرا لقرائتكم خبر عن هل تطبق الضرائب والرسوم الجمركية على الساعات الذكية والتابلت واللاب توب؟ والان مع تفاصيل الخبر

عند شراء موبايل جديد، من الضرورى التأكد من الحصول على فاتورة ضريبية على أن يكون مسجلًا بها الرقم التعريفى للجهاز المكون من 15 رقمًا (IMEI).

وينصح باستخدام تطبيق تليفونى للاستعلام عن الجهاز الجديد قبل شرائه ومعرفة موقف تسجيل الجهاز والرسوم المستحقة عليه إن وجدت.

وأكدت وزارة المالية، أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة "كما هى ولم تتغير"، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل "مُعفى" للاستخدام الشخصى لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر.

وأوضحت أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفونى" دون الحاجة للرجوع لموظفى الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها "أون لاين" خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق "تليفونى".

وقال مصدر مطلع، لـ"الخليج 365"، أنه فى حالة استبدال الجهاز نتيجة عطل أو شراء المواطن لجهاز محمول من وكيل معتمد لن يحتاج لتسجيل الجهاز على المنظومة أو تطبيق تليفونى أو سداد رسوم عند استبداله بجهاز جديد من الوكيل المعتمد، قائلًا "ولن يتم تطبيق الإجراءات إلا على أجهزة الهاتف المحمول فقط، ولن يتم تطبيقه على الأجهزة الأخرى كأجهزة التابلت، وأجهزة الحاسب المحمول "اللاب توب"، أو الساعات الذكية".

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قال ردًا على سؤال حول الضريبة التى تم إعلأنها على الهواتف المحمولة، وما أثارته من ردود أفعال، إن أى جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التى تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جدًا، ليس فى مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.

وأضاف أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول فى مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفًا أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.