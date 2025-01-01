شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الذهب أول يوم فى السنة.. تراجعات ملحوظة لجميع الأوزان والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار السبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء1 يناير 2025، ويسجل سعر الذهب اليوم في مصر هبوطاً ملحوظ عند 3733 جنيها لعيار 21 و4265 لعيار 24 مما يؤثر على أسعار السبائك الذهب.

وسجلت أرخص سبيكة ذهب في مصر اليوم حوالي 4445 جنيهًا بعد إضافة رسوم التصنيع في مصر، وسجل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام حوالي 10665 جنيهًا بالمصنعية.

وفيما يتعلق بمصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100جنيهًا بالجرام ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.

تسعى مصر إلى تحقيق مزيد من النمو في صناعة الذهب والمشغولات خلال السنوات المقبلة، وفي سبيل ذلك تقترب شعبة المعادن الثمينة في اتحاد الصناعات من الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات كما ارتفعت صادرات قطاع الحلي والأحجار الكريمة لتسجل 2.6 مليارات دولار في أول 10 أشهر من 2024.