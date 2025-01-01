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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار سيارات أودي الجديدة 2025.. لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سميرالأربعاء، 01 يناير 2025 03:58 م
كشفت الشركة المصرية التجارية و"أوتوموتيف" وكيل سيارات "أودي" الألمانية في مصر، عن أحدث قائمة لأسعار سياراتها في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري لموديلات 2025 وطراز واحد لعام 2024 .
واليكم قائمة بأسعار سيارات أودي في السوق المحلية والتي تبدأ من 2 مليون و 250 ألف جنيه:- أودي A3
تتوافر السيارة موديل 2025 في السوق المحلية بفئتين الأولى منها بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه، والثانية بسعر 2 مليون 350 ألف جنيه.- أودي A8
وتتوافر السيارة موديل 2025 بفئة واحدة بسعر 9 ملايين و350 ألف جنيه
- أودي Q2
يأتي طراز Q2 موديل 2025 في مصر بفئة واحدة بسعر 2 مليون و 100 ألف جنيه .
- أودي Q3
يأتي طراز Q3 موديل 2025 في مصر بخمس فئات تبدأ من الأولى بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 2 مليون و 670 ألف جنيه والثالثة بسعر 2 مليون و 850 ألف جنيه والرابعة بسعر 2 مليون و 925 الف جنيه والخامسة بسعر 3 مليون و 800 ألف جنيه .
- أودي Q8
تتوافر السيارة Q7 في السوق المحلية موديل 2025 بثلاث فئات الأولى منها بسعر 5 مليون 500 ألف جنيه، والثانية بسعر 5 مليون 800 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر 6 مليون و 950 الف جنيه .
تتوافر السيارة داخل السوق المحلية بفئتين الاولي
موديل 2025 الاولي بسعر 7 مليون و 300 الف جنيه مصري ، والفئة الثانية بسعر 7 مليون و 600 الف جنيه .
واخيراً السيارة ايترون جي تي ار اس الكهربائية موديل 2024 وجاءت بسعر 6 مليون و 400 الف جنيه مصري .
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