شكرا لقرائتكم خبر عن شركات البورصة تحقق رقمًا قياسيًا فى توزيعات الأرباح لتصل إلى 68.8 مليار جنيه خلال 2024 والان مع تفاصيل الخبر

وزعت شركات البورصة المصرية، أرباحًا نقدية بقيمة 68.8 مليار جنيه خلال عام 2024، وهي أعلى أرباح موزعة من شركات البورصة في التاريخ.

وقسمت الأرباح الموزعة ما بين 232 مليون جنيه خلال يناير، و693 مليون جنيه خلال فبراير، و4.4 مليار جنيه خلال مارس، و19.1 مليار جنيه خلال مايو، و4 مليارات جنيه خلال مايو، و2.4 مليار جنيه خلال يونيو، و63 مليون جنيه خلال يوليو، و9.173 مليار جنيه خلال أغسطس، و48 مليون جنيه خلال سبتمبر، و20.5 مليار جنيه خلال أكتوبر، و4.545 مليار جنيه خلال نوفمبر، و3.631 مليار جنيه حلال ديسمبر.

وصرفت شركات البورصة أرباحًا بلغت 51.2 مليار جنيه خلال عام 2023 مقابل 36.3 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقابل 23.7 مليار جنيه خلال عام 2020، مقابل 26.3 مليار جنيه خلال عام 2020، و23.9 مليار جنيه خلال عام 2019، و29.9 مليار جنيه خلال عام 2018، و20.1 مليار جنيه خلال عام 2017، و12.2 مليار جنيه خلال عام 2016.

وتعرف توزيعات الأرباح النقدية، بأنها مقدار ما تدفعه الشركات في توزيعات أرباح الأسهم كل سنة بالنسبة لسعر سهمها.

البورصة المصرية، سوق رائدة بالمنطقة، مسجل لديها عدد مستثمرين من الأفراد والمؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية، ويساعد القيد على توفير العديد من المزايا، منها: التمويل اللازم لمساعدة الكيانات الصناعية والتجارية والخدمية على النمو المستدام، وتنويع مصادر التمويل المتاحة لهم.