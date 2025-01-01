شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الضرائب والرسوم الجمركية على الموبايلات والان مع تفاصيل الخبر

عند شراء موبايل جديد، من الضرورى التأكد من الحصول على فاتورة ضريبة عند الشراء على أن يكون مسجلًا بها الرقم التعريفى للجهاز المكون من 15 رقمًا (IMEI).

وينصح باستخدام تطبيق تليفونى للاستعلام عن الجهاز الجديد قبل شرائه ومعرفة موقف تسجيل الجهاز والرسوم المستحقة عليه إن وجدت.

وأكدت وزارة المالية، أن الرسوم والضريبة الجمركية على التليفونات المحمولة المستوردة "كما هى ولم تتغير"، وأن لكل مواطن قادم من الخارج موبايل "مُعفى" للاستخدام الشخصى لفترة انتقالية مدتها 3 أشهر.

وأوضحت أنه يتم السماح للمواطنين بتسجيل هواتفهم المحمولة المستوردة بالمنظومة الإلكترونية الجديدة عبر تطبيق "تليفونى" دون الحاجة للرجوع لموظفى الجمارك، حيث يمكنهم الاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقه وسدادها "أون لاين" خلال مهلة تمتد، لأول مرة، لثلاثة أشهر عبر تطبيق "تليفوني".

وقال مصدر مطلع، لـ"الخليج 365"، أنه فى حالة استبدال الجهاز نتيجة عطل أو شراء المواطن لجهاز محمول من وكيل معتمد لن يحتاج لتسجيل الجهاز على المنظومة أو تطبيق تليفونى أو سداد رسوم عند استبداله بجهاز جديد من الوكيل المعتمد.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قال ردًا على سؤال حول الضريبة التى تم إعلأنها على الهواتف المحمولة، وما أثارته من ردود أفعال، إن أى جهاز يدخل البلاد يخضع لضرائب ورسوم تُسدد للدولة، كما أن حجم الأجهزة التى تدخل للبلاد بصورة مُهربة بأعداد كبيرة جدًا، ليس فى مصر فقط ولكن لبلدان أخرى، والبُلدان تلجأ لهذه الإجراءات لضبط السوق، وتشجيع الصناعة المحلية على النمو.

وأضاف أن هناك 5 شركات دولية قامت بفتح مصانع لإنتاج المحمول فى مصر، وهدف هذا القرار هو منع ما يؤثر على تلك الصناعات، وتشجيع الصناعة المحلية ليكون لها القدرة التنافسية، مضيفًا أن احتياجات السوق المصرية كبيرة من هذه الأجهزة، ولذا يجب تشجيع الصناعة المحلية.

السؤال: كيف تحتسب الضرائب والرسوم الجمركية؟

الإجابة: تحتسب الرسوم وفقًا للقوانين السارية كنسبة من قيمة الجهاز، ويمكنك الاستعلام عن قيمة الرسوم المقرر لكل جهاز وسدادها من خلال تطبيق «تليفوني»

السؤال: ما هى إجراءات تسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول؟

الإجابة: هى مجموعة إجراءات قامت بها كلا من مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتسجيل وتقنين أوضاع أجهزة التليفون المحمول غير المسجلة للاستمرار فى تشغيلها وتجنب إيقافها، وحماية المستخدم ضد الأجهزة المقلدة غير الأصلية أو غير المطابقة للمواصفات، وحماية السوق من الممارسات غير القانونية والحفاظ على حقوق الدولة.

السؤال: ما هى القنوات المتاحة لسداد الرسوم؟

الإجابة: إجراءات سداد الرسوم لا تتم إلا من خلال تطبيق تليفونى بشكل إلكترونى أو من داخل الدائرة الجمركية للقادمين من الخارج عند وصولهم، وننوه إلى عدم سداد أى رسوم إلا عن طريق القنوات الرسمية المعلن عنها من خلال الموقع الرسمي.

السؤال: هل يجب إتمام السداد بمجرد الاستعلام وظهور أن الجهاز به رقم تعريفى غير مسجل؟

الإجابة: سوف يتم إرسال رسالة نصية SMS على الأجهزة المطلوب سداد الرسوم عنها حتى يتم تنبيه حائزها لوجوب السداد. لا تقم بإتمام السداد من خلال التطبيق إلا عند إرسال رسالة إلى جهازك.

إذا قمت بشراء جهاز محمول من السوق المصري، يمكنك تسجيل الجهاز والاستعلام عن أى رسوم مقرره عليه عن طريق تطبيق «تليفوني».

السؤال: كيف أستطيع الآنتهاء من إجراءات تسجيل وسداد رسوم أجهزة التليفون المحمول؟

الإجابة: إذا كنت قادم من الخارج وفى حوزتك جهاز محمول فيمكن أيضًا التسجيل من خلال مأمور الجمارك خلال التواجد فى المطار عند الوصول من الخارج أو من خلال تطبيق «تليفوني» بعد مغادرة المطار.

السؤال: هل التسجيل وسداد الرسوم مرتبط بهوية الشخص أم مرتبط بجهاز المحمول؟

الإجابة: إجراءات التسجيل مرتبطة بجهاز المحمول وليس هوية المستخدم فعند شراء المستخدم أكثر من تليفون يجب عليه القيام بتسجيل كل جهاز عن شرائه، وفى حالة تغيير خط المحمول على نفس الجهاز المسجل بألفعل لن يتطلب أى إجراءات تسجيل إضافية، كما أن نقل حياة الجهاز المسجل بألفعل من شخص لشخص لن يتطلب أى إجراءات تسجيل أو سداد رسوم من الشخص الجديد

السؤال: جهازى يدعم أكثر من شريحة ويعمل بشريحة وأحدة فقط قبل تاريخ إطلاق المنظومة، هل سيتم دفع رسوم عند تفعيل الشريحة الثانية بعد إطلاق المنظومة؟

الإجابة: لن يتم طلب رسوم فى حالة تفعيل شريحة إضافية لجهاز محمول مشغل بألفعل قبل تاريخ إطلاق المنظومة. وفى حال مواجهتك أى مشكلة، يمكنك التواصل مع مركز الدعم عبر قنوات التواصل الموضحة على الموقع الالكتروني.

السؤال: فى حالة استبدال الجهاز نتيجة عطل هل يتم تسجيل الجهاز وسداد رسوم عن الجهاز الجديد؟

الإجابة: فى حالة شرائك الجهاز محمول من وكيل معتمد لن تحتاج لتسجيل الجهاز أو سداد رسوم عند استبداله بجهاز جديد من الوكيل المعتمد.



السؤال: الأجهزة العاملة حاليًا فى مصر والمفعلة قبل بدء تطبيق الإجراءات ما موقفها؟

الإجابة: التسجيل لن يكون مطلوبًا للأجهزة التى تم تفعيلها قبل إطلاق المنظومة، حيث أن الإجراءات الجديدة لا تطبق بأثر رجعي.

حيث أن نطاق تطبيق الإجراءات الجديدة هو أجهزة التليفون المحمول التى يتم تشغيلها لأول مرة داخل مصر بشرائح مصرية من تاريخ بدء الإجراءات.

السؤال: هل يتم تطبيق الإجراءات الجديدة على أى جهاز متصل بشريحة؟

الإجابة: لن يتم تطبيق الإجراءات إلا على أجهزة الهاتف المحمول فقط، ولن يتم تطبيقه على الأجهزة الأخرى كأجهزة التابلت، وأجهزة الحاسب المحمول.



السؤال: كيف تتأثر أجهزة التليفون العاملة بشرائح غير مصرية بنظام التجوال الدولي؟

الإجابة: لن يكون هناك تأثير على أجهزة المحمول العاملة بشرائح أجنبية بنظام التجوال الدولى خلال تشغيلها داخل مصر.



السؤال: كيف أستطيع التأكد من أن جهازى مسجل بألفعل؟

الإجابة: يمكنك التأكد من خلال إدخال الرقم التعريفى الخاص بالجهاز IMEI المكون من ١٥ رقما على تطبيق «تليفوني»، عن طريق خدمة «الاستعلام».



السؤال: ما هى الخدمات والخواص التى يقدمها تطبيق «تليفوني»؟ وكيف أستطيع معرفة الرقم التعريفى SIMEI

الإجابة: الخدمة الأولى هى خدمة «الاستعلام» عن أى جهاز تليفون قبل شرائه، وذلك للاستفسار عما إذا كان مسجل بألفعل على المنظومة وغير مستحق للرسوم أم يتطلب تسجيله ومعرفة قيمه الرسوم المطلوبة السداد. الخدمة الثانية: خدمة التسجيل والسداد«، ودفع أى رسوم مقررة لتجنب إيقاف الجهاز.



السؤال: فى حالة تسجيل جهاز جديد يدعم أكثر من شريحة أو رقم تعريفى (IMEI)، هل يجب تسجيل جميع الأرقام التعريفية؟

الإجابة: يجب تسجيل جميع أكواد IMEI الخاصة بنفس الجهاز لإتمام عملية التسجيل حتى تستطيع استخدام كافة الشرائح الخاصة بالجهاز.



السؤال: كيف استطيل معرفة الرقم التعريفى IMEI?

الإجابة: يمكن عن طريق الكود #٠٦# أو من خلال قائمة الإعدادات بحسب نوع جهازك أو من خلال المسح الضوئى للرقم الموجود على العلبة الخارجية لجهاز التليفون المحمول على التطبيق.



السؤال: عند استخدامى للتطبيق والاستعلام عن جهازى المفعل من قبل وجد أنه يستحق بعض الرسوم وأنه غير مسجل على المنظومة؟.

الإجابة: ورد إلينا بعض الاستفسارات من بعض العملاء بهذا الشأن للأجهزة التى تحتوى أكثر من رقم تعريفى وبالأخص شركة أبل، وجارى العمل مع الشركة لحل المشكلة خلال أسبوع



السؤال: هل توجد إعفاءات أو مهلة للمستخدمين فى سداد الرسوم؟

الإجابة: الحالة التى يتم فيها الإعفاء من تطبيق هذه الإجراءات هى حالات الأجانب القادمين لمصر بأجهزة محمول مفعل بها شرائح غير مصرية أيًا كانت مدة إقامتهم داخل البلاد، كما توجد مهلة لسداد الرسول مدتها 90 يومًا من تاريخ تفعيل الجهاز على شرحة مصرية داخل مصر سواء للمصريين أو الأجانب.



السؤال: هل هناك مهلة مسموح بها لسداد الرسوم عن الأجهزة غير المسجلة قبل إيقاف الجهاز؟

الإجابة: نعم تستطيع السداد فى غضون 90 يومًا من تشغيل الجهاز لأول مرة داخل مصر بشريحة مصرية



السؤال: هل أستطيع استخدام أجهزتى بعد المهلة المحددة؟

الإجابة: لن تتمكن من استخدام الجهاز فى إجراءات مكالمات المحمول أو الاتصال بالإنترنت المحمول على شبكات أى من الشركات العاملة فى مصر لحين توفيق الأوضاع بتمام التسجيل والدفع، ولن تتأثر باقى خواص الجهاز غير المرتبطة بشبكة الهاتف المحمول كما لن يتأثر الاتصال بشبكة الوأى فأى فى جميع الأحوال لا تتأثر الأجهزة العاملة بنظام التجوال الدولى.