الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى الأردن ..عيار 21 بـ 52.400 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 01 يناير 2025 08:00 م

ننشر سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 1-1-2025 حيث سجل عيار 24 مبلغ 59.900 دينار، وتشهد أسعار الذهب في الأردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الأردن  كالتالى:

عيار 24 سجل  59.900 دينار

عيار 22 سجل  54.900 دينار

عيار 21 سجل  52.400 دينار

عيار 18 سجل  44.900 دينار

عيار 14 سجل  34.900 دينار

عيار 12 سجل  30.000 دينار

الاونصة سجلت 1863.500 دينار

الجنيه الذهب سجل 419.400 دينار

الأونصة بالدولار سجلت  2624.63 دولار

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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