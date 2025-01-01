شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى الأردن ..عيار 21 بـ 52.400 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 1-1-2025 حيث سجل عيار 24 مبلغ 59.900 دينار، وتشهد أسعار الذهب في الأردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الأردن كالتالى:

عيار 24 سجل 59.900 دينار

عيار 22 سجل 54.900 دينار

عيار 21 سجل 52.400 دينار

عيار 18 سجل 44.900 دينار

عيار 14 سجل 34.900 دينار

عيار 12 سجل 30.000 دينار

الاونصة سجلت 1863.500 دينار

الجنيه الذهب سجل 419.400 دينار

الأونصة بالدولار سجلت 2624.63 دولار