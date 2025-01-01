شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى الأردن ..عيار 21 بـ 52.400 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأربعاء، 01 يناير 2025 08:00 م
ننشر سعر الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 1-1-2025 حيث سجل عيار 24 مبلغ 59.900 دينار، وتشهد أسعار الذهب في الأردن تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الاردنى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الأردن كالتالى:
عيار 24 سجل 59.900 دينار
عيار 22 سجل 54.900 دينار
عيار 21 سجل 52.400 دينار
عيار 18 سجل 44.900 دينار
عيار 14 سجل 34.900 دينار
عيار 12 سجل 30.000 دينار
الاونصة سجلت 1863.500 دينار
الجنيه الذهب سجل 419.400 دينار
الأونصة بالدولار سجلت 2624.63 دولار
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