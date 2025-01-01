شكرا لقرائتكم خبر عن تداولات هادئة فى سعر الدولار اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

الدولار يحافظ على استقراره في مصر وسط تداولات هادئة خلال الأجازة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصرى استقرارًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، حيث تراوح سعر الشراء بين 50.79 جنيه وسعر البيع بين 50.88 جنيه.

الاستقرار في سعر الدولار يرجع إلى عدة عوامل، منها الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصرى.

كما أن ضعف الطلب على الدولار في الفترة الأخيرة، نتيجة لترشيد الاستيراد وتراجع الحركة التجارية، ساهم فى تحقيق هذا الاستقرار بعد ارتفاعات ملحوظة بالربع الأخير من 2024.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.79 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.79 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.79 جنيه للشراء.

50.89 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.78 جنيه للشراء.

50.88 جنيه للبيع.