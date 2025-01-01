شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 1-1-2025.. عيار 21 يتراجع 7 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

شهد سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-1-2025، تراجعًا محدودًا خلال الـ 24 ساعة بحوالي 7 جنيهات، وبلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 3733 جنيهًا من بدون مصنعية.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

عيار 21 يسجل 3733 جنيهًا

عيار 24 في مصر 4266 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18 الآن 3200 جنيهًا

الجنيه الذهب في مصر 29864 جنيهًا.

وشهد الذهب العالمي خلال عام 2024 تغيرات دراماتيكية جعلته محور اهتمام الأسواق العالمية والمستثمرين، حيث سجل سلسلة من الارتفاعات التاريخية في سعره نتيجة تضافر عوامل متعددة أبرزها التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق المالية والسياسات النقدية المتغيرة، ليتزايد عدم اليقين الاقتصادي على مستوى العالم ويعود الذهب ليؤكد مكانته كملاذ آمن.

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال عام 2024 بنسبة 26% ليربح قرابة 540 دولار لكل أونصة، حيث افتتح تداولات هذا العام عند 2062 دولار للأونصة في طريقه إلى انهاء تداولات العام فوق المستوى 2600 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.



خلال عام 2024 سجل الذهب العالمي أعلى مستوى تاريخي عند 2790 دولار للأونصة في شهر أكتوبر بعد سلسلة صعود استمرت 4 أشهر متتالية، وذلك قبل أن يتراجع خلال شهري نوفمبر وديسمبر.

مجمل الطلب العالمي على الذهب خلال أول تسعة أشهر من عام 2024 باستثناء تداولات الذهب في البورصات سجل 3259 طن منخفضاً بنسبة 2.7% عن الطلب العالمي خلال نفس الفترة من عام 2023 وذلك وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمى.



كما سجلت البنوك المركزية العالمية مشتريات للذهب خلال أول تسعة أشهر من عام 2024 بمقدار 693.6 طن بانخفاض بنسبة 16.8% عن المشتريات خلال نفس الفترة من عام 2023، ولكن مجلس الذهب العالمي أشار أن المشتريات خلال 2024 تظل قياسية بالرغم من ذلك.