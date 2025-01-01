شكرا لقرائتكم خبر عن فرع وحيد بالبنوك مفتوح 24 ساعة وأيام الأعياد والإجازات.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من المواطنين على إجراء التعاملات المصرفية مثل السحب والإيداع الأموال بأحجام كبيرة، ولأسباب طارئة، وهناك فرع وحيد تابع للبنوك يعمل على مدار الأسبوع ولمدة 24 ساعة.

وتعمل البنوك المصرية من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا، ولكن بعضها يعمل بشكل استثنائى يومى الجمعة والسبت، وفى مواعيد تمتد حتى الـ7 مساءً.

وفى البنك الأهلى المصرى، أكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، بحصة سوقية تصل إلى 30%، يعمل فرع مطار القاهرة الدولى لمدة 24 ساعة يوميًا، وخلال جميع أيام الأسبوع من السبت إلى الجمعة، بالإضافة إلى أنه يعمل أيضًا خلال الأعياد والعطلات الرسمية.