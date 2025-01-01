الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 في العراق.. عيار 18بـ82800 دينار

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الأربعاء، 01 يناير 2025 06:00 م

ننشر أسعار الذهب في العراق اليوم الأربعاء 1-1-2025 والتي تشهد تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين، حيث سجل عيار  24 مبلغ 110400 دينار.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى العراق  كالتالى:

عيار 24 سجل  110400 دينار

عيار 22  سجل 101200 دينار

عيار 21  سجل 96600 دينار

عيار 18 سجل  82800 دينار

عيار 14 سجل  64400 دينار

عيار 12 سجل  55200 دينار

الاونصة  سجل 3434900 دينار

الجنيه الذهب  سجل 773000 دينار

الأونصة بالدولار سجلت  2624.63 دولار

شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا حيث تم تداولها لعقود فبراير عند 2,632.41 دولارًا للأونصة، بزيادة قدرها 0.16%. وقد وصلت الأسعار إلى ارتفاع سابق عند 2,634.61 دولارًا، يبدو أن الذهب قد يجد نقاط دعم عند 2,596.70 دولارًا ومقاومة عند 2,667.60 دولارًا.
في نفس السياق، تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.10% ليصل إلى 107.91، مما ساهم في تعزيز أسعار السلع المقومة بالدولار مثل الذهب.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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