شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 1-1-2025 بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء يناير 2025، بالتعاملات المسائية حيث يسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3740 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4274 جنيها.

عيار 21 يسجل 3740 جنيها.

عيار 18 يسجل 3206 جنيهات.

الجنيه الذهب 29920 جنيها.

أحداث أثرت على الذهب في 2024

- فوز دونالد ترامب بفترة رئاسة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية أثر بشكل سلبي على أسعار الذهب بسبب التوقعات بارتفاع التضخم بسبب سياساته الجمركية والضريبية.

- بالرغم من تخفيض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مرتين خلال الربع الرابع، ولكن البنك أشار في اجتماعه الأخير لعام 2024 أن سيقلل من عمليات خفض الفائدة في عام 2025.

- ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في عامين بسبب فوز ترامب وتغير توقعات الفيدرالي الأمريكي، الأمر الذي أثر بالسلب على مستويات الدولار بسبب العلاقة العكسية بينهما.