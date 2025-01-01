شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ19.525 دينار والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى الكويت، حيث سجل جرام الذهب عيار 22 سجل 23.850 دينار ويعد سعر الذهب في الكويت من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتى، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-1-2025 فى الكويت كالتالى:

عيار 24 سجل 26.025 دينار.

عيار 22 سجل 23.850 دينار.

عيار 21 سجل 22.775 دينار.

عيار 18 سجل 19.525 دينار.

عيار 14 سجل 15.175 دينار.

عيار 12 سجل 13.025 دينار.

الاونصة سجلت 809.550 دينار.

الجنيه الذهب سجلت 182.200 دينار.

الأونصة بالدولار سجلت 2624.60 دولار.



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.



