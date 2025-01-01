شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. برنامج "يلا أونلاين" يناقش أهم الأجهزة الإلكترونية المتوقع ظهورها في 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تركز حلقة غدا الخميس من برنامج "يلا أونلاين"، على أبرز الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجية المتوقع ظهورها خلال عام 2025 والتي سيهتم المستخدمون بشرائها.

ويقوم برنامج "يلا أونلاين" الذي يعد أضخم برنامج إذاعي متخصص في التكنولوجيا، بإلقاء الضوء على أبرز الأحداث والمستجدات التكنولوجية خلال الآونة الأخيرة.

برنامج يلا أونلاين يأتي للعام الثامن على التوالي، ويذاع يومي الأحد والخميس في تمام الثانية عشر ظهرا، عبر إذاعة نغم إف إم على تردد 105.3 برعاية شركة we، ويقدم البرنامج كل من: هبة السيد وتامر إمام وأحمد البرماوي.