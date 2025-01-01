الاقتصاد

اسعار سيارات أودي الجديدة 2025.. لا تفوتك

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شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار سيارات أودي الجديدة 2025.. لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الأربعاء، 01 يناير 2025 03:58 م

كشفت الشركة المصرية التجارية و"أوتوموتيف" وكيل سيارات "أودي" الألمانية في مصر، عن أحدث قائمة لأسعار سياراتها في مصر  خلال شهر سبتمبر الجاري لموديلات 2025 وطراز واحد لعام 2024 .

واليكم قائمة بأسعار سيارات أودي في السوق المحلية والتي تبدأ من 2 مليون و 250 ألف جنيه:

- أودي A3

تتوافر السيارة موديل 2025 في السوق المحلية بفئتين الأولى منها بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه، والثانية بسعر 2 مليون 350 ألف جنيه.

- أودي A8

وتتوافر السيارة موديل 2025  بفئة واحدة بسعر 9 مليون و 350 ألف


- أودي Q2

يأتي طراز Q2 موديل 2025  في مصر بفئة واحدة  بسعر 2 مليون و 100 الف جنيه .

 

- أودي Q3

يأتي طراز Q3 موديل 2025  في مصر بخمس فئات تبدأ من  الأولى بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 2 مليون و 670 ألف جنيه والثالثة بسعر 2 مليون و 850 ألف جنيه والرابعة بسعر 2 مليون و 925 الف جنيه والخامسة بسعر 3 مليون و 800 ألف جنيه .


 
- أودي Q7


تتوافر السيارة Q7 في السوق المحلية موديل 2025  بثلاث فئات  الأولى منها بسعر  5 مليون 500  ألف جنيه، والثانية بسعر 5 مليون 800 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر 6 مليون و 950 الف جنيه .

- أودي Q8

تتوافر السيارة داخل السوق المحلية بفئتين الاولي
  موديل 2025 الاولي بسعر 7 مليون و 300 الف جنيه مصري ، والفئة الثانية بسعر 7 مليون و 600 الف جنيه .

واخيراً السيارة ايترون جي تي ار اس الكهربائية موديل  2024  وجاءت بسعر 6 مليون و 400 الف جنيه مصري .

 

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Mohamed Nasa

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