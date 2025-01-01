شكرا لقرائتكم خبر عن اسعار سيارات أودي الجديدة 2025.. لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الشركة المصرية التجارية و"أوتوموتيف" وكيل سيارات "أودي" الألمانية في مصر، عن أحدث قائمة لأسعار سياراتها في مصر خلال شهر سبتمبر الجاري لموديلات 2025 وطراز واحد لعام 2024 .

واليكم قائمة بأسعار سيارات أودي في السوق المحلية والتي تبدأ من 2 مليون و 250 ألف جنيه:

- أودي A3

تتوافر السيارة موديل 2025 في السوق المحلية بفئتين الأولى منها بسعر 2 مليون و 250 ألف جنيه، والثانية بسعر 2 مليون 350 ألف جنيه.

- أودي A8

وتتوافر السيارة موديل 2025 بفئة واحدة بسعر 9 مليون و 350 ألف

- أودي Q2

يأتي طراز Q2 موديل 2025 في مصر بفئة واحدة بسعر 2 مليون و 100 الف جنيه .

- أودي Q3

يأتي طراز Q3 موديل 2025 في مصر بخمس فئات تبدأ من الأولى بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 2 مليون و 670 ألف جنيه والثالثة بسعر 2 مليون و 850 ألف جنيه والرابعة بسعر 2 مليون و 925 الف جنيه والخامسة بسعر 3 مليون و 800 ألف جنيه .





- أودي Q7



تتوافر السيارة Q7 في السوق المحلية موديل 2025 بثلاث فئات الأولى منها بسعر 5 مليون 500 ألف جنيه، والثانية بسعر 5 مليون 800 ألف جنيه والفئة الثالثة بسعر 6 مليون و 950 الف جنيه .

- أودي Q8

تتوافر السيارة داخل السوق المحلية بفئتين الاولي

موديل 2025 الاولي بسعر 7 مليون و 300 الف جنيه مصري ، والفئة الثانية بسعر 7 مليون و 600 الف جنيه .

واخيراً السيارة ايترون جي تي ار اس الكهربائية موديل 2024 وجاءت بسعر 6 مليون و 400 الف جنيه مصري .