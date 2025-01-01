شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شركات سمسرة تستحوذ على 83% من تعاملات البورصة خلال شهر ديسمبر الماضي والان مع تفاصيل الخبر

تصدرت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال جلسات شهر ديسمبر الماضي، بقيمة تداول بلغت 28 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 13.5%، وجاءت شركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، في المركز الثاني بإجمالي قيمة تداول بلغت 25.7 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.4%.

وحلت شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية، في المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 25.2 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 12.2%، وفي المركز الرابع تأتى شركة إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 21.5 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.6%، وفي المركز الخامس هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، بقيمة تداول بلغت 17.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 8.4%.

وجاء في المركز السادس شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 13.7 مليار جنيه، بحصة سوقية بنسبة 6.6%، وثاندر لتداول الأوراق المالية، في المركز السابع، بقيمة تداول 12.9 مليار جنيه بنسبة 6.2%، وحل في المركز الثامن شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة 11.1 مليار جنيه بنسبة 5.4%.

وحلت في المركزين التاسع والعاشر، شركتا أسطوللتداول الأوراق المالية، وكايرو كابيتال سيكيورتيز لتداول الأوراق المالية، بقيمة تداول 8.7 مليار جنيه، و8.1 مليار جنيه، بنسبة 4.2%، 3.9%، جاء ذلك وفقًا للتقرير الشهري للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 29740.58 نقطة، خلال جلسات شهر ديسمبر المنتهي، للشهر الثالث على التوالي وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 8143 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 11217.62 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 36828.77 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 20.14% ليغلق عند مستوى 9887.83 نقطة.