شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 1-1-2025.. سجل 12.88جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

يشهد سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية استقرارا، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي اليوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر الريال وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.88جنيه للشراء.

13.95جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.99جنيه للشراء.

13.95جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

13.00جنيه للشراء.

13.97جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.98جنيه للشراء.

14.02جنيه للبيع.



